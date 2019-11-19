شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب حقوق القاهرة: لدينا العديد من الأولويات على جدول العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب مؤمن أشرف ، رئيس اتحاد الطلاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، إن الاتحاد سيعقد اجتماعه الأول لوضع خطة العمل على مدار العام الدراسى فى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف مؤمن أشرف لـ " الخليج 365" أن هناك العديد من الأولويات التى سيضعها الاتحاد فى مقدمة أعماله خلال الفترة القليلة المقبلة ومنها التواصل مع مجلس الكلية ومجلس الجامعة بشأن تنظيم ندوات لطلبة الكلية حول الأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب فى ظل الظروف الحالية للدولة المصرية من خلال التنسيق ودعوة خبراء أمن من أكاديمية ناصر العسكرية لتوعية الطلاب بأهمية الأمن القومى المصرى.

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وتابع رئيس اتحاد الطلاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، قائلا : من ضمن الأولويات أيضا ملف دعم ذوى القدرات الخاصة بالكلية ، فضلا عن دعم الأنشطة الطلابية على كافة المستويات الفنية والاجتماعية والرياضية وتنظيم رحلات للطلاب.