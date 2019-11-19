شكرا لقرائتكم خبر عن أفيخاى أدرعى: القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من سوريا تجاه الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان.

وأوضح أفيخاى، عبر حسابه على تويتر، أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية، مشيرا إلى أنه لم يصل أى منها داخل إسرائيل.





كان جيش الاحتلال، أعلن فى وقت سابق، صباح اليوم، الثلاثاء، فى بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان المحتلة.

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وأوضح أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان المحتلة.