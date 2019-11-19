شكرا لقرائتكم خبر عن 58% من القراء يؤيدون فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب فرض ضريبة على إعلانات فيس بوك وجوجل، أيد غالبية القراء مطالب فرض ضريبة على إعلانات فيس بوك وجوجل. وأيد 58% من القراء مطالب فرض ضريبة على إعلانات فيس بوك وجوجل، بينما عارض 42% من القراء مطالب فرض ضريبة على إعلانات فيس بوك وجوجل.



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