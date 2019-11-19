شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شروط اعتماد الشهادة الدولية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الشهادات الدولية التى تمنحها المدارس للطلاب الدارسين فيها من الأمور التى تحتاج لضوابط كبيرة، وتختص الإدارة العامة للامتحانات باعتماد هذه الشهادات، ووضعت شروط لاعتماد هذه الشهادات، الخليج 365 يرصدها فى التقرير التالى.

1- يكون التعامل مع المندوب المكلف من المدرسة باستلام خطاب رسمى موثق من المدرسة بتكليفه.

2- يتم إحضار نسخة خطية من نتيجة المواد الصادرة من الكنترول لمواد "عربى- دين- تربية وطنية" أو خطاب رسمى بأسماء الطالب المعفي من تلك المواد طبقا للشروط المنصوص عليها قانونيا.

3- إحضار أصل الشهادات التى تم اعتمادها من المدرسة موثقة مسبقا من الجهة المانحة.

4- إحضار نسخة من شهادات الطالب على إسطوانة مدمجة .

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5- إرفاق تسلسل دراسى يفيد استكمال الطالب 12 عاما دراسيا حتى تاريخ اعتماد الشهادة.

6-يتم مراجعة الشهادات والأوراق لكل طالب بالإدارة العامة للتعليم الخاص لسداد الرسم المقررة وفحص الشهادات واصدار إفادة تتضمن أسماء الطالب الذين سددوا الرسم، ويتم التأكد من صحة شهادتهم من عدمه.

7- بالنسبة للطالب الذى درس بعض السنوات الدراسية خارج جمهورية مصر العربية ، عليه إحضار تسلسل دراسى موثق من الدولة أو من القنصلية التى صدرت منها شهادته عن تلك الأعوام، مع التأكيد على أن الاعتماد لا يكون إلا للصفوف التى تم دراستها داخل جمهورية مصر العربية.

8- تقــــــوم المدرسة بتحصيـل الرسم المقرر وقدره 500 جنيه عــن كـل شهـادة لحساب صنـدوق دعـم وتمويل المشروعات التعليميـــة.