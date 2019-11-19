شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جزيرة الجفتون المحمية الوحيدة المصرح بقيام أنشطة سياحية بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقع علي بعد 11 كيلو متر تقريباً شرق شواطئ مدينة الغردقة، "جزيرة الجفتون" ، أشهر جزر البحر الأحمر، وأهمها من حيث النشاط السياحي، والبيئى، حيث أنها الحزيرة الوحيدة من بين 39 جزيرة المصرح بالقيام بأنشطة بحرية علي ظهرها.

تعد جزيرة الجفتون من أشهر الجزر، لأبحار الكثير من المراكب واللنشات السياحية لشواطئها يومياً لقضاء يوماً عليها، حيث أنها تتميز بشواطئ رملية مميزة ومياه صافية تميزها عن غيرها من باقي الجزر.

من جانبه قال أحمد غلاب، الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، أن جزيرة الجفتون، هى أول محمية طبيعية فى البحر الأحمر، وهى من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس، وكانت هناك أحصائيات قديمة تأكد أن كان يسكنها نحو 50% من طيور النورس في العالم.

وأضاف الباحث البيئى، بمحميات البحر الأحمر، أن جزيرة الجفتون تقع فى نطاق محمية الجزر الشمالية، والتى تتميز بوجود شعاب مرجانية مميزة تصل أعمارها لملايين السنين، وتحتوى على أسماك الشعاب النادرة التي يتمنى السياح مشاهدتها عند ممارسة الغوص، وكذلك أسراب الدلافين التى يقصدها السياح خصيصا من كل أنحاء العالم.

وأوضح غلاب، أن جزيرة الجفتون تجذب يوميا مئات السياح لقضاء يوميا فى هدوء على الشواطئ الخلابة ذو الرمال البيضاء ولمشاهدة اسماك الشعاب النادرة، وأنها من ضمن المقاومات الأساسية التى جعلت من مدينة الغردقة وجهة سياحية مفضلة حول العالم.

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وتابع: أن جزيرة الجفتون، انفصلت بفعل عمليات التصدع إلى الجفتون الكبرى وهي أكبر جزر مجموعة الجفتون تبلغ مساحتها 18كم2، وتمتد في شكل طولي على مسافة نحو 11 كم من ساحل الغردقة ويبلغ طول سواحلها 34 كم، و الجفتون الصغيرة وتبلغ مساحتها 3كم2، وتقع إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جفتون الكبيرة، ويبلغ طول سواحلها 8 كم وتزداد اتساعاً في الجنوب عنه في الشمال.

الأهمية السياحية للجزيرة.

وتضم جزيرة الجفتون 14 موقعاً من أجمل مواقع الغوص بالغردقة إضافة إلى تعدد مواردها الطبيعية بداية من الرمال الناعمة والشواطيء الجميلة ونظراً لأهميتها السياحية الكبيرة، مؤكدا أن هناك إحصائيات رسمية تشير إلى أن "الجفتون" الكبري تحظي بأهمية اقتصادياً وسياحياً حيث يتزايد اهتمام السائحين في العالم كله بزيارة الأماكن الأقل تنمية والأكثر عذريه، و يفضلوا الاستمتاع بها وبمواردها ومناظرها الطبيعية بحالتها الأولية.

من جانبه قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، أن الجفتون تعد من أهم المقاومات السياحية بمدينة الغردقة، حيث أنها أكبر موقع سياحي يستقبل عدد من اللنشات السياحية التي تقل السياح بالبحر الأحمر يوميا.

وأضاف نقيب المرشدين، أن جميع شركات السياحة ومكاتب الرحلات تضع رحلة جزيرة الحفتون علي رأس البرامج السياحية الترفيهية للسياح، لذلك تعد من أهم المقاومات السياحية بالغردقة، موضحا أن الجفتون يعتمد عليها عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي كمصدر رزق أساسي لهم من عاملين باللنشات، لعاملين علي ظهر الجزيرة لغواصين.

من جانبه قال أحمد أيوب، غطاس، أن جزيرة الجفتون رغم أعداد المراكب واللنشات المهولة التي تصل إليها يوميا ألا أنها تضم مجموعة من الشعاب المرجانية النادرة، وشواطئها تختلف عن غيرها، وكذلك تظهر بالقرب من شواطئها الكائنات البحرية المختلفة.

ووصف أيوب شاطئ المحمية علي جزيرة الجفتون بالجنة، حيث أن تلك الشاطئ لا يعرفه الكثير، ووصفه بأنه رماله بيضاء ومياهه صافية إلي حد كبير، ورؤية الشاطئ تسر الناظرين.















