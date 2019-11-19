شكرا لقرائتكم خبر عن متى يلجأ المتهمون للطعن أو الاستشكال.. وما الفرق بينهما؟.. اعرف حقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المصطلحات القانونية التى تختلط على المواطنين، ولا يعرفون الفرق بينه، ومتى يحق له اللجوء قضائيًا إلى أي منهم، ومن بين تلك المصطلحات مصطلح الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض.



الطعن هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر. الاستشكال

الاستشكال هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير.

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