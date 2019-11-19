شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وسائل للإبلاغ عن صفحات السحر والشعوذة المنتشرة عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر ما بين الحين والآخر صفحات يديرها دجالون لممارسة الشعوذة والسحر عبر الفيس بوك، وتلاحقها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتضبط القائمين عليها. ويمكن للمواطن تقديم بلاغات ضد هذه الصفحات أثر ظهورها من خلال 3 وسائل: - تحرير محضر بفرع الإدارة بالعباسية. Advertisements -الاتصال بالخط الساخن 108. - الاتصال بالرقم 0224065051.

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