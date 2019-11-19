شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل نظام "القراءة الموحد" للقضاء على أخطاء فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لحل مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة الناتجة عن عدم دقة تسجيل القراءات من خلال عدة آليات أهمها، برنامج القراءة الموحد الذى سيقضى على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة التى يعانى منها المواطنين، ”الخليج 365”، يرصد خلال النقاط التالية لقراءة كل المعلومات الخاصة ببرنامج القراءة الموحد.

1- برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

2- سيجبر برنامج القراءة الموحد العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك و تسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

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3- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

4- سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.