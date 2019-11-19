شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: تشغيل القمر الصناعى طيبة 1 بأيادٍ مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن اطلاق القمر الصناعى طيبة 1، خطوة مهمة للغاية بالنسبة لمصر حيث تعد هذه المرة الأولى التى ستمتلك فيها مصر قمر صناعى للاتصالات، قائلا:"الأمر ليس فقط مجرد امتلاك قمر بل سيبدأ ويتم تشغيله والتحكم فيه بمعرفة الخبراء المصريين".

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القمر الصناعى المرتقب إطلاقه خلال أيام، يمثل بنية تحتية قوية للاتصالات فى مصر تغطى جميع الأجزاء فى الجمهورية والأماكن النائية بما سينعكس بشكل كبير على التنمية المجتمعية.

وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، قائلا: "القمر ضخم ووزنه يصل لـ5600 كيلو جرام ولا يمكن أن نطمع فى تصنيعه منذ الوهلة الأولى ولكن سوف يتم تشغيله بأيدى الفنيين المصريين بنسبة 100 %، والخطوة الثانية نحلم ونطمع فى تصميم القمر الصناعى التالى لطيبة 1"، موضحا أن هذا القمر سيساهم تغطية كل أنحاء الجمهورية بالاتصالات التليفونية والإنترنت.

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى طيبة 1 سيساهم فى وصول الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين فى الأماكن النائية والتى تفتقر خدمات الاتصالات والإنترنت كخدمات التعليم الإلكترونى عن بعد وخدمات التأمين الصحى الشمال، وخدمات الشمول المالى والتحول الرقمى، مؤكدا :"مش هيبقى فى حاجه اسمها السيستم وقع".