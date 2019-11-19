شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء شبكة كاميرات مراقبة لتأمين المنشآت السياحية والحيوية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الأقصر حالة من التأمين المكثف لخدمة وحماية السائحين الذين يتوافدون على المحافظة مع انطلاقة الموسم السياحي الشتوي، وذلك عبر مراقبة مختلف معابد وفنادق وشوارع المدينة والمزارات السياحية المختلفة، وكافة ميادين وشوارع فى المدينة بغرفة عمليات كبرى بالمحافظة لضمان أكبر قدر من الحماية والتأمين لكافة السياح والتدخل الفورى حال وقوع أية أزمات بمختلف أنحاء المدينة، ويجري العمل في مرحلة جديدة حالياً لتحقيق دعم أكبر بمنظومة كاميرات المراقبة بالمحافظة لإحكام السيطرة عليها وخدمة الأفواج السياحية المختلفة.

وفي هذا الصدد اجتمع مؤخراً اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والشركة المنفذة لتركيب وصيانة كاميرات المراقبة فى المحافظة، وناقش السكرتير العام للمحافظة المرحلة الثانية لتركيب منظومة كاميرات المراقبة، وذلك وفقاً لأولويات الأماكن المستهدف تغطيتها من حيث المقاصد السياحية والمزارات الدينية والشوارع والميادين والكمائن الأمنية المنتشرة بطول المحافظة.

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ويقول السكرتير العام لمحافظة الأقصر لـ"الخليج 365"، أن المحافظة بدأت مشروع كاميرات المراقبة، وذلك بهدف الوصول لأعلى درجات التأمين لجميع مزارات الأقصر السياحية فى الشرق والغرب من المعابد والمقابر الفرعونية المختلفة، وكذلك كورنيش النيل والميادين الرئيسية، ورفع مستوى الخدمات الأمنية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومراقبة حركة المرور بشوارع الأقصر لتيسيرها أولاً بأول، للأفواج السياحية القادمة للأقصر، ورصد أى مخالفات يقوم بها الخارجين عن القانون، حيث تنتشر بمختلف أنحاء المواقع الرئيسية بالأقصر أكثر من 175 كاميرا مجهزة للتسجيل والرصد على مدار الساعة لكافة الشوارع والميادين ومحيط المعابد والمقابر الفرعونية والفنادق الهامة بالمحافظة، موضحاً أن تلك الكاميرات نشرت خصيصاً لعمل غرفة مراقبة دائمة على مدار الـ24 ساعة فى كل شبر بالمحافظة بأكملها، للحفاظ على المدينة السياحية والآثرية الأولى فى مصر والعالم أجمع من أية صور للخروج عن القانون، كما أن تلك الكاميرات يتم ربطها بالمواقع الأثرية والسياحية بأجهزة تابلت خاصة بقيادات وزارة الداخلية ومحافظة الأقصر، لمتابعة المشهد اليومى فى جميع شوارع وأروقة معابد ومزارات المحافظة بأكلمها.

وأوضح اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أنه كان قد انطلق المشروع فى بدايات العام الماضي فى محافظة الأقصر، ونجح بالفعل فى الكشف والتوصل لعدد كبير من الأعمال الإجرامية والوصول لمنفذيها بل وردعها قبل حدوثها لقوة المشروع وانتشاره فى جميع شوارع المحافظة بأكملها، وتتواجد فى محافظة الأقصر 9 غرف للعرض فى جميع أجهزة المحافظة وهى المواقع التى تظهر فيها الصور والرصد اللحظى للشوارع وتتم من خلالها مراقبة الشوارع وإشارات المرور والمناطق والمزارات الآثرية، فتوجد منها غرفتين للتشغيل والتخزين فى آن واحد، إحداها بقاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بالكرنك، والثانية تقع داخل ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل، والغرف الآخرى توجد فى مناطق الأجهزة الأمنية، وتنتشر تلك الكاميرات فى جميع المعابد والمتاحف الآثرية بالمحافظة، والشوارع الرئيسية بالأقصر ومحيط مديرية الأمن والمحافظة، وكذلك المستشفيات الكبرى ومحطة سكك حديد الأقصر ومطار الأقصر الدولي، وجميع إشارات المرور بالمحافظة وأمام مسجد وساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وبإمتداد كورنيش النيل بشرق وغرب الأقصر، والمصانع الكبرى بالمحافظة ومحطات ومحولات الكهرباء.