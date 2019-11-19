اعرف تفاصيل الدراسة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر تجربة مدارس المتفوقين بمثابة الطريق والآلية لاحتضان الطلاب الموهوبين فى مجال البحث العلمى واكتشاف الطلاب النوابغ منذ بداية المرحلة الثانوية، الخليج 365 يستعرض فى 10 معلومات طبيعة الدراسة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتى وصل عددها إلى 15 مدرسة. 1- تعتمد الدراسة فى مدارس المتفوقين على البحث والتحليل للمعلومات ولا توجد مناهج ومقررات دراسية فالطالب يستخدم مصادر تعلم مختلفة للوصول إلى المعلومة. 2- يعمل الطالب على وضع حلول لمشكلة تواجه المجتمع المصرى سواء تتعلق بالبيئة أو المياه أو خلافه من التحديات الكبيرة. 3- يعمل الطلاب فى شكل مجموعات لإنجاز مشاريعهم وأبحاثهم طوال فترة دراستهم. 4- يقدم الطالب 5 أبحاث علمية خلال فترة دراسته بواقع 4 فى الصفين الأول والثانى الثانوى ومشروع واحد فى 3 ثانوى. 5- الطالب يقيم فى المدرسة حيث توفر الوزارة للطلاب مبانى للإقامة وكافة الاحتياجات المعيشية من أكل وشبكة إنترنت. Advertisements 6- تدعم الدولة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ماديا. 7- الدراسة تتم من خلال تقييم مشروعات الطلاب من خلال لجان يشارك فيها أساتذة ومتخصصون فى الجامعات المصرية. 8- يحصل الطالب على فرصة الاستعانة بمعامل الجامعات والكليات العلمية إذا لزم الأمر . 9- الطالب يسدد رسوم قليلة مقابل دراسته فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تصل إلى 3 آلاف فى العام جزء منها مخصص كتأمين على جهاز اللاب توب الذى يتم تسليمه للطلاب. 10- الدراسة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تخرج طلاب يشاركون فى مسابقات دولية.

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