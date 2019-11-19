اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة فى 13 خطوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين عن كيفية استخراج قيد أو وثيقة الوفاة من الأحوال المدنية، و ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية كيفية استخراج وثيقة وفاة فى أقل وقت. من له الحق في استخراج شهادة الوفاة.

صاحب القيد شخصيًا.

أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا .

من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

المستندات المطلوبة.

نموذج "40 "

إثبات شخصية مُقدم الطلب .

صورة ضوئية من شهادة الوفاة إن وُجدت .

الرسوم المطلوبة 14 جنيها .

الإجراءات النهائية

شراء النموذج واستيفاء البيانات .

تقديم الطلب للموظف المختص .

استلام الشهادة في ذات اليوم .

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