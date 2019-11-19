"الإنجيلية" تفتتح اليوم مؤتمر مواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع التسامح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم الثلاثاء الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمر بناء مجتمع التسامح في مواجهة خطاب الكراهية وذلك بمدينة الإسكندرية يتضمن الافتتاح عرض لأهم ما قام به منتدى حوار الثقافات خلال الفترة السابقة حول مواجهة خطاب الكراهية تأتي الجلسة الأولى بعنوان مقومات مجتمع التسامح و المواطنة يتحدث فيها دكتور عماد جاد ، عضو مجلس النواب ودكتور نيفين مسعد ، الأستاذ بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة وفي اليوم الثاني ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل الأولى بعنوان التراث الثقافي ودورة في مواجهة خطاب الكراهية و صناعة التسامح Advertisements يديرها دكتور أحمد مجاهد، المستشار الثقافي لوزير الإدارة المحلية، ودكتور رامي عطا أستاذ الصحافة بجامعة الشروق أما الموضوع الثاني: التسامح و قضايا النوع الاجتماعي يديرها دكتورة هانية شلقامي ، أستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ودكتور يسري مصطفى الاستشاري في التنمية ، بينما تحتل قضية الهوية الوطنية المصرية وصناعة التسامح الجلسة الأخيرة ويتحدث فيها عصام شيحة ، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان.

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