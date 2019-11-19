شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية منيل شيحة بالجيزة يطالبون بحل مشكلة " نفق المشاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شكى أهالى قرية منيل شيحة التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس من قلة الخدمات بالقرية، والتى يبلغ عدد سكانها أكثر من 30ألف نسمه، وتعيش القرية الأن أزمة غرق نفق المشاه بالمياه الجوفية، والذى يعبر منع طلبة المدارس لتفادى العبور من الطريق السريع.

وطالب أهالى القرية ، باستكمال مشروع الصرف الصحى، المتوقف منذ سنوات، حيث سيخلص القرية من مشكلة غرق شوارعها ومنازلها فى المياه الجوفية نظرا لارتفاع منسوب المياه بها لقربها من النيل، بالإضافة إلى إدخال خدمة الصرف الصحى للقرية .

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كما طالب الأهالى برفع الإشغالات من الطريق السريع، وكذلك العمل على رصف شوارع القرية أو تمهيدها على الأقل، والعمل على حل مشكلة نفق المشاة الذى يغرق بشكل مستمر.