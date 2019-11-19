شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل سجل تجارى.. تعرف على الخطوات والرسوم المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسأل العشرات من أصحاب الأعمال الخاصة، عن كيفية وخطوات استخراج السجل التجارى، ويقدم الخليج 365 خطوات واضحة تساعدك على سهولة استخراجه بدون معاناة.

1- صاحب العمل يقدم طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجارى التابع له فى محل إقامته.

2- يقدم صاحب العمل ، صورة البطاقة الضريبية، أو شهادة تفيد بفتح ملف ضريبي، والبطاقة الشخصية-

العائلية "الرقم القومي" له، وللشركاء، إن وجدوا.

Advertisements

3- عقد إيجار مثبت التاريخ، أوعقد ملكية العقار للمكان الذى سيتم مزأولة المهنة أو نشاط الشركة فيه، وشهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء، غاز، مياه.

4- صحيفة الحالة الجنائية، وطلب مدفوع لاستخراج شهادة لمزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وصورة توكيل رسمي، وصورة عقد الشركة، على أن تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.

5- يتقدم صاحب المنشأة بطلب الحصول على الخدمة، وتسجل بياناته، وبعدها يملأ نموذج طلب إصدار السجل التجاري، ويرفق به المستندات، ويقوم مندوب مصلحة السجل التجارى بمراجعة الطلب، والمستندات، ويحدد موعدًا لتسليم السجل التجارى لصاحب المنشأة، ويتم تسليمه بطاقة السجل التجاري.