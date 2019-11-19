4,1 مليار جنيه للمرحلة الأولى.. اعرف الموقف التنفيذى للتنمية بسوهاج وقنا

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ووفقا للمذكرة التى عرضتها الوزارة، تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه، بواقع 2.7 مليار جنيه من تمويل قرض البنك الدولي، و1.4 مليار جنيه من المكون المحلي، بإجمالي مشرروعات عددها 576 مشروعا بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 439 مشروعا.
وأوضحت أن جميع مشروعات مكون القرض تم طرحها وترستيها، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروع من إجمالي 86 مشروع، والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج)، وفي معظمها مشروعات صرف صحي، والتي تتطلب مدة تتعدى العام للانتهاء من تنفيذها.
أما على صعيد المكون المحلى، تم الانتهاء من 419 مشروع من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019، وجاري الانتهاء من 51 مشروع من المكون المحلي بالمحافظتين.
وحول الإطار التخطيطي والتشاركي للبرنامج، تم إعداد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل (2019-2022) لكل من محافظتي سوهاج وقنا، وإعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبرامج جديدة للتنمية المحلية بما يضمن توزيع الاختصاصات والتكامل بين الخطط (مديريات الخدمات والهيئات والشركات التابعة على المستوى المحلي)، بالإضافة إلى إعداد خطط سنوية للتشغيل والصيانة، بما يساعد للحفاظ على استثمارات البرنامج وإطالة عمر المرافق التي يتم إنشائها من خلال البرنامج.
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