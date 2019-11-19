شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المطرب شادى الأمير: عم ولادى تركهم على السلم وجوزى اتهمنى فى شرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت س. س. ع زوجة المطرب شادى الأمير ما تداولته بعض المواقع بأنها تركت طفليها "شادى، يازن" على السُلم بسبب خلافات بينهما، وأوضحت أنها اصطحبت طفليها لمنزل والدة زوجها "حماتها" لكى تتكفل بهما نظرا لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما بسبب عدم قيام نجلها بالإنفاق عليها وعلى أطفاله، وكان ذلك فى حضور عم الأولاد.

وأضافت أنها متزوجة من شادى الأمير منذ 7سنوات، وعقد الزواج موثق بالسفارة الفلسطينية لأن زوجها فلسطينى الجنسية، وأنجبت منه طفلتان، ولم يقم بتطليقها حتى الآن كما يدعى ومازالت على ذمته.

وأشارت أن زوجها رفض تحمل المسئولية معها ولم ينفق عليها أو على أطفاله منذ فترة طويلة، كما أنه لم يقم بسداد إيجار الشقة منذ 4 شهور وهو ما دفع أصحاب الشقة لإنذارى بالطرد فى حالة عدم الدفع الفورى، مؤكدة أن صاحبة الشقة قامت بطردها من الشقة فى وقت متأخرة، فقامت بالاتصال بزوجها من هاتفها المحمول، إلا أنه قام بوضع رقمها فى قائمة الحظر حتى لا يمكنها من الاتصال به، فقامت بالاتصال به من رقم آخر، وشكت له ما حدث معها بعد طردها من الشقة، فرد عليها "مفيش معايا فلوس أجيب لك منين واتصرفى أنت حرة".

واستطردت عيالى صعبوا عليا رميتهم فى الشارع وخدتهم واديتهم لحماتى وعمهم وسبتهم ومشيت وأنها اكتشفت قيام زوجها بنشر بوست عنها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر رقم هاتفها، وفوجئت بعشرات الاتصالات من أرقام مجهولة من أشخاص يتهموها بترك طفليها على السلم، وحاولت الدفاع عن نفسها بأنها سلمت الطفلين لحماتها وشقيق زوجها.

وأشارت أنها بعد ان تركت الطفلين فى منزل حماتها قام عمها باصطحابهما للشقة التى تسكن فيها وترك الطفلين على السُلم وهناك تسجيل لكاميرات المراقبة بالشارع ترصد دخوله للمنزل برفقه الأطفال، مؤكدة أنها لم تترك طفليها كما يدعى زوجها، بل قام عمهما بتركهما على السلم وغادر المنزل.

وأكدت أن زوجها يرفض حتى الآن تسجيل الطفل "يازن" فى دفاتر المواليد، مشترطا عليها تسجيله فى حالة تنازلها عن قائمة المنقولات والنفقة والمؤخر وإيصالى أمانة، وفى حالة عدم تنفيذ طلباته لن يقوم بتسجيل الطفل، قائلة: "هو عايش لدنيته وحياته والسيدات اللى كل شوية يتجوزهم ويطلقهم ويخلف منهم ويرمى فى الشارع".

Advertisements

وأضافت أن زوجها ادعى أنه بعد خروجه من السجن فى قضية نصب واحتيال بأنه اكتشف بأنها انجبت الطفل "يازن"، نافيه ذلك بأنه خرج منذ عام ونصف والطفل يبلغ من العمر 4 شهور، قائلة: "ده واحد كان محبوس فى قضية نصب فمش جديد عليه انه ينصب على الناس ويحاول تشويه سمعتى ونفى نسبه من الطفل، قائلة: "فى راجل محترم ينشر رقم تليفونى على النت ويتهمنى فى شرفى ويدعى تطلقى منذ عامين وإننى لست على ذمته.

وأكدت أنها توجهت لإدارة الإحوال المدنية بطنطا للاستعلام عن قسيمة طلاقها كما ادعى زوجها، وتبين أنها ما زلت متزوجة ولا يوجد أى قسيمة طلاق لها مسجلة على سيستم إدارة الأحوال المدنية.

واشارت أن النيابة العامة أمرت بضبطها وإحضارها وتوجهت بإرادتها للقسم وتم تحويلها إلى النيابة العامة وقدمت ما يثبت بأنها متزوجة من شادى الأمير والأوراق التى تثبت نسب الطفل "يازن" له.

كان محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد قرر حجز الزوجة لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة قيامهما بترك طفليهما شادى 3 سنوات ويازن 3 شهور على سلم العمارة لزوجها والذى رفض استلامهما، ووجهت النيابة لها تهمة الإهمال.

كانت الآم قد توجهت للنيابة بعد طلبها لسماع أقوالها فى المحضر الذى حررته جارتها فى واقعة ترك الطفلين على السلم فى البرد ورفضها استلامهما بحجة أن والدهما المطرب الشعبى سيحضر لاستلامهما لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما، وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا، والتحفظ على الأم وعرضها صباح باكر الثلاثاء لحين ورود تحريات مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية.