شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اتهمت "المعارضة القطرية" جهاز أمن الدولة فى الدوحة بالغباء والجهل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية، تأكيده أن جهاز أمن الدولة القطرى يتسم بالغباء والجهل، لافتا إلى أن إخفاء النظام القطرى، المعلومات عن وسائل الإعلام، يُعد غباءً وجهلًا سياسيًا، وأن هناك من يستغل المعلومات من داخل مؤسساتهم.

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية، إن ما أسماهم "أغبياء جهاز أمن الدولة في قطر" يعتقدون أن اختفاء المعلومة من الإعلام جهل، موضحا أن هناك مَن يتجسس على معلوماتهم من الداخل، واصفًا المؤسسة بـ"الساقطة والهشة" التي تجهل ما يحدث في الداخل.

وتابع المتحدث باسم المعارضة القطرية :"لكن ولله لو يعرفون حجم المعلومات والتغلغل في مؤسساتهم الساقطة والهشة، موضحا أن هناك فرقًا كبيرًا بين من يجمع المعلومة ويستغلها استراتيجيًا ومن يستغلها إعلاميًا.