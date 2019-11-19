شكرا لقرائتكم خبر عن "شيل الفيشة ووفر فى استهلاك الكهرباء".. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد بعض السلوكيات الخاطئة فى استخدام الأجهزة الكهربائية تودى إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء، فمن ضمن هذه السلوكيات ترك الفيشة فى منبع الكهرباء فى حين أن نزعها يوفر من الاستهلاك، وهو ما يوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:- 1. يجب نزع شاحن الهاتف من منبع الكهرباء لأن تركها يستهلك كهرباء ( لاحظ فى المنزل عدد الشواحن الموجودة لديك).

2. ترك فيشة التليفزيون يهدر الكثير من الكهرباء يومياً. Advertisements

3. احرص على فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، لأن عدم فصلها يستهلك من الطاقة الكهربائية.

4. الأجهزة ذات "التايمر" مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها.

5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة" مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.

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