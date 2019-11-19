اعرف إزاى تستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة فى 8 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين حتى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها: - تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة - استخراج شهادة براءة الذمة - تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك Advertisements - تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل - مذكرة فقد الرخصة معتمدة - شهادة المخالفات - تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة

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