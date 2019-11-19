شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين يطالب محافظ الجيزة بحل أزمة تحصيل غرامات سيارات القمامة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن تلك الغرامات جعلت أعضاء النقابة من جامعى القمامة يمارسون عملهم وسط قلق منها، لافتا إلى أن ذلك يعرقل عمليات تنظيف الشوارع فى الجيزة، مشيرا إلى أنهم أحيانا يتلقون طلبات من مواطنين فى إزالة كميات كبيرة من القمامة بالقرب من منازلهم، وبالتالى تتحرك لهم السيارات بشكل فورى.
وأكد نقيب الزبالين، أن أعضاء النقابة حريصين على تنفيذ خطة الدولة فى تنظيف الشوارع، وتطبيق منظومة النظافة الجديدة، إلا أن تلك الغرامات تحيل دون ذلك.
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