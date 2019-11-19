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نقيب الزبالين يطالب محافظ الجيزة بحل أزمة تحصيل غرامات سيارات القمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتدخل لحل أزمة فرض هيئة النظافة التابعة للمحافظة لغرامات على السيارات التابعة للنقابة أثناء تأديتها عملها، وإزالة القمامة من الشوارع، تصل إلى 10 آلاف جنيه، بحجة عدم حصولها على تصريح من المحافظة، لافتا إلى ضرورة مساعدة أعضاء النقابة لتنظيف الشوارع.

 

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن تلك الغرامات جعلت أعضاء النقابة من جامعى القمامة يمارسون عملهم وسط قلق منها، لافتا إلى أن ذلك يعرقل عمليات تنظيف الشوارع فى الجيزة، مشيرا إلى أنهم أحيانا يتلقون طلبات من مواطنين فى إزالة كميات كبيرة من القمامة بالقرب من منازلهم، وبالتالى تتحرك لهم السيارات بشكل فورى.

 

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وأكد نقيب الزبالين، أن أعضاء النقابة حريصين على تنفيذ خطة الدولة فى تنظيف الشوارع، وتطبيق منظومة النظافة الجديدة، إلا أن تلك الغرامات تحيل دون ذلك.

 

 

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