شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب تجارة القاهرة: دعم ذوى الإعاقة ودعم الأنشطة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين طلال ، رئيس اتحاد الطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة، ان الاتحاد عقد الاجتماع الأول له لوضع أجندة العمل خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أنه تم طرح العديد من للموضوعات ذات الاولوية بالكلية ويأتى فى مقدمتها ملف دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالكلية، من خلال توفير بعض الملخصات لهم من داخل الكلية بما يكفى احتياجاتهم من المناهج.

وأضاف طلال لـ " الخليج 365 " أن الملف الثانى لأجندة اتحاد الطلاب بكلية التجارة يتمثل فى عدم وجود أنشطة فى فرع الكلية بالشيخ زايد ، حيث ورد شكاوى من الطلاب بعدم وجود انشطة بالفرع وأن الطلاب مهمشين ، لافتا إلى أن الاتحاد اتخذ قرارا مع رعاية الشباب بتواجد نائب رئيس الاتحاد لكلية التجارة بفرع الشيخ زايد بصفة دائمة .