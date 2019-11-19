رئيس اتحاد طلاب تجارة القاهرة: دعم ذوى الإعاقة ودعم الأنشطة أولوية

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وأضاف طلال لـ " الخليج 365 " أن الملف الثانى لأجندة اتحاد الطلاب بكلية التجارة يتمثل فى عدم وجود أنشطة فى فرع الكلية بالشيخ زايد ، حيث ورد شكاوى من الطلاب بعدم وجود انشطة بالفرع وأن الطلاب مهمشين ، لافتا إلى أن الاتحاد اتخذ قرارا مع رعاية الشباب بتواجد نائب رئيس الاتحاد لكلية التجارة بفرع الشيخ زايد بصفة دائمة .
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