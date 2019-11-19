السماء تكشف عن أسراها.. "تنشيط السياحة" تروج لصحراء الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

روجّت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للمعالم السياحية المصرية في مدينة الفيوم، في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

ونشرت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية "هي دي مصر" عبر "تويتر": "ساعتين من القاهرة تفصلك عن العالم كله، صحراء الفيوم هتقدر تشوف النجوم وتستمتع بالسماء الصافية، في جو مثل الأحلام، تكشف السماء عن أسرارها في هذا المكان".

وتقع محافظة الفيوم في مصر الوسطى غرب نهر النيل في قلب الصحراء على بعد ما يقرب من 100 كيلو متر جنوب غرب القاهرة، وتعتبر ملتقى طرق صحراوية إلى سقارة ودهشور والواسطى وميدوم وسدمنت الجبل ووادي الريان والواحات البحرية.

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وتعد محافظة الفيوم واحدة من محافظات مصر التي تنفرد بخصائص تميزها عن بقية المحافظات، حيث يطلق عليها العلماء لقب "مصر الصغرى" حيث تمثل بحيرة قارون البيئة الساحلية وبحر يوسف نيلها والأراضي الخصبة على جانبيها دلتاها.

واعتمدت هيئة تنشيط السياحة، يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، حيث لجأت وزيرة السياحة، إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

كما تعاقدت الوزيرة، مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وتتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.​