أخبار مصر | عاجل.. السيطرة على حريق في مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيطرة على حريق في مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع قبل قليل، حريق في مستشفى الأمراض النفسية الخانكة، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وأفادت المعلومات الأولية عن الحادث، أن الحريق اندلع نتيجة قيام بعض العمال بإشعال النيران في قطع خشبية للتدفئة، في أحد الكرافانات ومع شدة الرياح امتد إلى الكرافان"، واندلع الحريق.

وتمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.