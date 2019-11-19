شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل «البنا».. قضية تنتظر «القصاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 39 يوماً و3 جلسات فقط، حجزت محكمة جنايات أحداث الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار باهر حسين، قضية محاكمة محمد راجح، و3 آخرين فى قتل الطالب محمود البنا، والمعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة» لجلسة 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

القضية التى شغلت الرأى العام، وشهدت جدلًا وسجالًا حول سن المتهم، وعدم وصوله لـ18 عاما عند وقوع الجريمة 9 أكتوبر الماضى، وكان بيان المستشار حمادة الصاوى النائب العام سريعا فى القضية، وشرح كل تفاصيلها وفقا للتحقيقات، وأحال المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وتحديد 20 أكتوبر الماضى كأولى جلسات المحاكمة، والتى استمرت لمدة 3 جلسات، قبل حجزها للحكم فى 22 ديسمبر المقبل.

أسرة «البنا» لا تنتظر سوى حكم القصاص من المحكمة التى أعطت نفسها وقتًا عقب الاستماع إلى مرافعة النيابة فى القضية وكذلك دفاع المتهمين الـ 4، واستمعت إلى طلبات جميع أطراف الدعوى للنطق بحكمها فى القضية.

المتهم الرئيسى: «معرفش لحد دلوقتى هو مات إزاى ومشوفتهوش متعور خالص.. وعايز أعرف سبب المشاجرة»

لحظة وصول محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا «شهيد الشهامة» إلي محكمة شبين الكوم

حصلت «المصرى اليوم» على تحقيقات النيابة العامة فى قضية مقتل محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، ونفى محمد راجح، المتهم الأول فى القضية، خلال التحقيقات، التعدى على البنا وادعى أن الأخير هو الذى كان يحمل مطواة وحاول الاعتداء عليه ومعه شخص آخر كان يحمل مطواة أيضًا، وأنه لا يعرف كيف مات البنا ولا يعرف سبب المشاجرة.

وقال محمد راجح «المتهم الأول» بالتحقيقات: «كنت رايح أنا ومصطفى (المتهم الثانى) اللى قابلته صدفة فى الشارع، عشان أجيب ورقة الترشيح الخاصة بالكلية بتاعتى، وأنا ماشى فى شارع هندسة الرى لقيت محمود البنا الله يرحمه جاى عليا ومعاه مطواة ومعاه واحد معرفوش بمطواة وكان وراه حوالى خمس أشخاص، ومحمود عمَّال يهوش بالمطواة وأنا قعدت أقوله فى إيه؟ وإيه اللى انت بتعمله؟ لحد ما الخمسة وصلوا، وساعتها جه اسلام (المتهم الثالث) وبخ علينا كلنا من بخاخة السيلف ديفينس وساعتها كل واحد منهم اتفرق ومسك عينيه وكانت البخاخ وقعت من اسلام وأنا أخدتها، وساعدتها لقيت محمود جاى عليا تانى وبيشتمنى وعمال يهوش بالمطواة، فبخيت عليه وعلى اللى واقفين، وكان بيرجَّع على الأرض ووقعت المطواة من إيده، وساعتها أنا جريت عليه وهو طلع يجرى من ناحية تانية كنت بحاول أبخ عليه بس الهوا طير الرش عليا، وساعتها فضلت ماسك عينى ولقيت مرة واحدة إسلام.أ (المتهم الرابع)، معدى بمكنة (موتوسيكل) فخدنى معاه ومشينا».

ويستطرد «ركبت وراه وخدنى ودانى عند الكوبرى الخشب بتاع البر الشرقى بتلا ونزلت أقعد شوية فى الغيطان لحد ما أبويا كلمنى على التليفون وبيقولى انى ضارب واحد بمطواة وموته وأنا قولتله معملتش حاجة ساعتها أنا خدت توك توك وروحت على الشهداء لجدى، وحكيت له وكان عاوز يسلمنى للمركز بس أنا سبته وهربت، ورجعتله على الفجر ودّانى سلمت نفسى لمركز الشهداء وفضلت قاعد هناك لحد ما جيت العصر على مركز تلا ومنه على النيابة».

ويضيف راجح «أنا معملتش حاجة هو (المجنى عليه) اللى كان عاوز يتخانق معايا وكان جايب مطواة ومعاه واحد تانى كان معاه مطواة هو كمان، وهما اللى كانوا عاوزين بيتخانقوا معايا، وفضل يهوش عليا بالمطواة بس ملمسنيش وانا بخيت عليه بالبخاخة بتاعة اسلام (المتهم الثالث) بس انا ملمستش جسمه خالص، ولا هو لمسنى».

وأكد مرة أخرى أنه لم يدر بينه وبين المجنى عليه حوار قبل المشاجرة وأنه فقط قال له «مينفعش اللى بتعمله وهو كان بيشتم فيا»، مضيفًا أنه طلب من البنا أن يغلق السلاح الأبيض الذى كان بحوزته وأثناء وقوفهم قال له «اقفل المطواة دى يلا» ورد عليه البنا «مش هقفلها يالا وهعورك» مما دفعه إلى القيام بمحاولة رش الاسبراى فى وجه البنا (حسب قول المتهم).

وأنكر أنه شاهد إصابة البنا قائلاً «معرفش لحد دلوقتى هو مات إزاى، آخر مرة شوفته فيها كان بيجرى ناحية سوبر ماركت، أنا مشوفتوش متعور خالص، وساعة ما كان بيجرى أنا مشوفتش هو متعور ولا لأ، ولا أعرف من الذى تسبب فى إصابته».

وعرضت النيابة الفيديوهات عليه أقر أنه هو الشخص الذى ظهر بالفيديو الأول إلا أنه قرر «أنه كان ممسكًا بيده اليمنى محموله وبيده اليسرى بخاخة».

وعقب راجح على مقطع فيديو يظهر فيه البنا ممسكًا بساقه اليسرى من الأعلى ويدخل أحد الشوارع الجانبية، قائلاً إنه تركه فى حالة جيدة ولا يعلم سبب ما حدث للمجنى عليه.

إلا أن المتهم قال عقب عرض فيديو يظهر فيه البنا وهو يمشى متكئًا وينزف ويجلس على أحد الأرصفة ثم يسقط أرضًا «أنا فعلا اللى فى الفيديو وأنا غلطت بس ما قتلتهوش، بس أنا زى ما قلت كل اللى عملته أنى أنا رشيت السلف فى وشه».

وسألت النيابة المتهم بعدما لاحظت تناقض أقواله قبل عرض الفيديوهات ومناقشته أثناء عرضها قال «أنا مكنتش مركز أنا بأقول إيه أنا ضربت بالرجلين وزقيتو زى ما جه بالفيديو وبالنسبة للقطة اللى هو ظهر فيها متعور انا معملتلوش حاجة ساعتها ومكنش فى إيدى إلا البخاخة، ولما ضربته فى رجله التانية مش الرجل اللى اتعورت أنا معنديش حاجة أقولها فى الموضوع ده».

وأكد أنه لم يكن معه أسلحة بيضاء وقت المشاجرة وأنه لا يعرف السلاح الأبيض المُحرز فى القضية، قائلاً «أنا معرفش بس مش تبعى».

وأعادت النيابة سؤاله عن سبب المشاجرة فقال «أنا لحد دلوقتى عايز أعرف السبب»، وعن علاقته بـ«البنا» قال «صاحب أخويا الصغير فى الدروس وباباه صاحب أبويا، واحنا كان بينا خلافات بس زمان خلافات بسيطة مش فاكرها، أنا مفيش خلافات بينى وبين محمود البنا على بنات زى ما بيقولوا وأنا مكنش معايا مطواة».

المتهم الثانى: «متأكد إن راجح كان معاه مطواة وهو اللى ضربه»

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وثيقة من التحقيقات

نفى «مصطفى.أ» المتهم الثانى، وهو طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى، ويعمل سائق جرار، التهم الموجهة له بالاشتراك فى قتل والتعدى على المجنى عليه وحيازة أسلحة بيضاء.

وروى «أنا كنت راجع من شغلى، وفى شارع هندسة الرى لقيت محمد راجح ومحمود البنا ماسكين فى بعض وكل واحد منهم كان ماسك مطواة وفاتحها، ومحمد ساعتها ضرب محمود فى صدره بإيده وأنا دخلت عشان أحاول أحوش بينهم ومعرفتش، والشارع اتلم ناس ولقيت مرة واحدة (اسلام.ع) طلع بخاخة (سيلف ديفنس) وبخ علينا كلنا وأنا فضلت ماسك عينى علشان مكنتش شايف حاجة، ولما فتحت عنيا لقيت البنا وراجح ماسكين فى بعض بعد السوبر ماركت، وشفت راجح وهو بينزل بالمطواة على رجل محمود البنا الشمال، وساعتها محمود طلع يجرى ووراه راجح، وكان فى دم بينزل على بنطلون محمود، وراجح مسك فى محمود تانى، وأنا قولتلهم خلاص إيه اللى انتوا بتعملوه، وكملت جرى وبعدين روحت على مكان شغلى، وفضلت شغال لحد حوالى الساعة ٦مساءً، وانا راجع من الشغل قابلنى ابن عمى وعرفنى إن محمود مات، وإن المباحث بمنزلى وخدنى وطلعنا على المركز، وسلمت نفسى، ومن ساعتها وأنا فى المركز.. ده كل اللى أعرفه».

وأضاف «بعد ما فتحت عينى بعد رش البخاخ شوفت راجح وهو بيضرب البنا بالمطواة فى رجله وعوره، وشفت رجل محمود البنا متعورة من فوق الركبة بشوية وكانت بتنزل دم ووقتها المسافة بينى وبينهم كانت 40 متر، والبنا بعدها طلع يجرى وراجح وراه، وأنا موقفتش وكل اللى قولته كفاية بقى ايه اللى انتوا بتعملوه ده».

وقال مصطفى «ما أعرفش سبب الشجار بين راجح والبنا، بس سمعت أن محمود ومحمد كانوا شاتمين بعض على الواتس علشان واحدة بس أنا معرفش هما عملوا كدة مع بعض ليه».

المتهم الثالث: «راجح والبنا ومصطفى كلهم أصحابى»

لحظة وصول المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» محمود البنا مبني محكمة شبين الكوم

نفى «إسلام.ع» المتهم الثالث الاتهامات التى وجهتها له النيابة، وحكى عن الواقعة أنه كان فى طريقه لإصلاح كاميرا خاصة به، وقابل اثنين من أصدقاء البنا، وقال لهما «مينفعش اللى محمود بيعمله فى راجح، واحنا بنتكلم سمعنا صوت الخناقة، وروحنا كلنا عشان نشوف فى إيه ولما روحت لقيت محمود البنا ومحمد راجح، وكل واحد منهم ماسك مطواة وعمالين يهوشوا على بعض روحت عليهم حاولت أحوش بينهم بس معرفتش، فطلعت (السلف ديفينس) اللى كان معايا وبخيت عليهم وساعتها الرزاز جه عليهم كلهم وجه عليا أنا كمان، وفضلت ماسك عينى ولما فتحت لقيتهم مش موجودين قدامى ولقيتهم عند السوبر ماركت وروحت عليهم بس مدخَّلتش نفسى، وكنت عمال أقول لهم يقفلوا المطاوى، وساعتها كان محمود ومحمد بس اللى موجودين قدام بعض ومحدش بيحوش بينهم، ولقيت محمود جرى ومحمد راجح جرى وراه وأنا ساعتها مشيت، ومكانش فيه إصابات بينهم، وروحت على البيت عندى وانا فى البيت عرفت أن محمود اتقتل وإن محمد راجح هو اللى قتله وهو ده كل اللى حصل يومها ولما عرفت إن أنا اسمى فى المحضر روحت سلمت نفسى للمركز وفضلت موجود فى المركز لحد ما جابونى النيابة».

وعن البخاخ (السلف ديفينس)، أضاف «كنت جايبها من واحد صحبى وفيها مادة بتحرق الوش، وكنت حابب أجربها، وبخيتها على كله وجات عليا انا كمان وعلى الناس اللى اتلمت، وبعد ما بخيت منها انا مكنتش شايف حاجة، ووقعت منى البخاخة على الارض وفضلت أدعك فى عينى وبعدها بحوالى دقيقتين فتحت عينى ملقتش الإزازة على الأرض وملقتش الناس موجودة». وقال عن علاقته بالمتهمين «راجح» و«مصطفى»، قال إنهما «أصحابى وبيقعدوا معايا كتير ومفيش مشاكل بنا»، وعن ماهية علاقته بالبنا أجاب «هو كان صاحبى ومعايا فى الدروس ومفيش مشاكل بينا».

المتهم الرابع: «محدش يقدر يدخل الخناقة ولو دخلت كنت انضربت»

وثيقة من التحقيقات

نفى المتهم الرابع «إسلام.أ» الذى قام بتسهيل هروب راجح من موقع الجريمة أنه اشترك مع المتهمين الآخرين فى قتل البنا ومساعدة المتهمين بالفرار من مكان الواقعة مستخدمًا دراجة بخارية قائلاً «والله العظيم ما حصل أنا كنت واقف أتفرج مع الناس محدش كان يقدر يدخل الخناقة ولو دخلت كنت انضربت»».

وأضاف «أنا اتمسكت من حوالى يومين من البيت وأنا ساعتها كنت فى البيت عند جدى، ووالدتى اتصلت عليا وقالت لى إن المباحث عايزينك فروحت لقيت المخبرين فأخدونى على مركز تلا، وأنا دخلت على الظابط أحمد بك الشافعى، وقلت له إنى معملتش حاجة وان محمد راجح واسلام.ع ومصطفى هما اللى كانوا بيتخانقوا مع محمود البنا، وأنا كنت واقف أتفرج زى باقى الناس وبعدين نزلونى الحجز».

وأضاف «شاهدت واقعة الاعتداء على محمود البنا.. وأنا كنت واقف أنا وإسلام عواد أمام سوبر ماركت البنا، بعد كدا أخدت الموتوسيكل وقعدت ألف بيه شوية ورجعت لإسلام تانى وبعد كده اسلام سابنى، وبعد شوية لقيت راجح ومصطفى وإسلام.ع بيتخانقوا مع محمود البنا، ولما الناس اتلمت عليهم ساعتها اسلام.ع قام برش (سيلف) على الموجودين و(السلف) جه فى عين واحد من اللى كانوا واقفين فأنا أخدته وديته بالموتوسيكل عند سوبر ماركت عشان يغسل وشه بالبيبسى، وسبته ورجعت لقيت محمود البنا فى إيده مطواة ومحمد راجح فى إيده مطواة، وعمالين يهوشوا على بعض وفضلوا يجروا فى حتة واسعة وساعتها محمود جرى ناحية السوبر ماركت وراجح طلع يجرى وراه، وأنا كنت بلف الموتوسيكل ساعتها لقيت مصطفى وقف قدامه ومنعه أنه يجرى، وساعتها محمد راجح اتملك منه وقدر يضربه بالمطواة اللى كانت معاه وأنا لما بصيت على محمود لقيت رجله الشمال بتجيب دم كتير وساعتها محمد راجح قعد يناديلى علشان آخده بالموتوسيكل وجه وركب ورايا ونزلته هناك بالبر الشرقى وسبتله الموتوسيكل، وروحت بعد كده على بيتنا

تقرير الطبيب الشرعى: 4 إصابات.. والوفاة بهبوط حاد بالدورة الدموية

النائب العام المستشار حمادة الصاوي - صورة أرشيفية

أثبت تقرير الطب الشرعى، المحرر بمعرفة الدكتور محمد طه محمد، الطبيب الشرعى بقسم طب شرعى شبين الكوم، بانتقاله يوم ١٠/١٠/٢٠١٩، بناءً على طلب النيابة إلى مشرحة شبين الكوم التعليمى، وذلك لإجراء الكشف الظاهرى والصفة التشريحية لجثة المتوفى محمود محمد سعيد البنا، وبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى أحداثها وبيان سبب الوفاة، وتحديد ما إذا كانت الوفاة يمكن تحدث بمثل التصور الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وبيان ما إذا كان السلاح الأبيض «مطواة» هو المستخدم فى إحداث إصابته.

تضمن التقرير عرضًا لتقرير مستشفى تلا المركزى أن المجنى عليه وصل إلى المستشفى جثة هامدة بلا نبض ولا تنفس بعد نزيف دموى حاد نتيجة جرح طعنى بالشريان والوريد الفخذى الأيسر، كما يوجد به جرح طعنى أسفل العين اليمنى طوله ٩ سم، وتم عمل إنعاش قلبى ورئوى له بواسطة أطباء العناية والجراحة والقلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وأوضح تقرير الطبيب الشرعى لمعاينة الجثة وجود 4 إصابات فى جسد المجنى عليه منها جرح مستوى الحواف بطول 4 سم بالوجه من الناحية اليمنى، وسحج أسفل العضد الأيمن بأبعاد 3× 2، وجرح مستوى الحواف بطول 1.5 سم أعلى مقدمة الفخذ الأيسر، وجرح مستوى الحواف بطول 1 سم بيسار البطن.

ووصف التقرير الحرز الموجود وهو عبارة عن مطواة قرن غزال لها يد خشبية ونصل السلاح له حافة حادة وطرف مدبب، وأن أقصى عرض للسلاح عبارة عن 2 سم، وطول النصل 10 سم.

ورأى محرر التقرير بأنه بعد توقيع الكشف الظاهرى والصفة التشريحية أن الإصابة المشاهدة بيمين الوجه ويسار البطن هى إصابات قطعية حيوية حدثت من المصادمة بجسم ذى حافة حادة وهى إصابات بسيطة لا تحدث الوفاة، وأن الإصابة المُشاهدة بمقدم أعلى الفخذ الأيسر هى إصابة قطعية عميقة حيوية من الطعن بجسم ذى حافة حادة وطرف مدبب، وأن الإصابة أسفل العضد الأيمن هى إصابة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم صلب.

وقرر الطبيب الشرعى فى ختام تقريره، أن الوفاة فى مجملها جائزة الحدوث فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وفق التصور الوارد فى مذكرة النيابة، وأن الإصابة بالبطن والوجه والفخذ الأيسر هى جائزة الحدوث من مثل المطواة المرسلة أو ما فى حكمها، وأرجع الوفاة إلى الإصابة القطعية العميقة بأعلى يسار الفخذ الأيسر وما أحدثته من قطع وتهتك بالشريان الفخذى الرئيسى والوريد الفخذى الرئيسى وما أعقبه ذلك من نزيف دموى أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية. كما توصلت تحريات المباحث، فى القضية المحررة بمعرفة العقيد محمد داود، من خلال مصادره السرية، إلى وجود خلافات بين المجنى عليه، محمود محمد سعيد البنا من جانب، والمتهم محمد راجح من جانب آخر، بسبب قيام المجنى عليه بنشره عبارة على مواقع التواصل الاجتماعى «الانستجرام» تتضمن جملة «اللى يضرب حرمة يبقى حرمة».

وأوضح تقرير التحريات أن ذلك جاء عقب قيام المتهم الأول بالتعدى والسب والشتم على إحدى الفتيات بالطريق العام، معروفة للمجنى عليه، وقام المتهم الأول بالاتفاق مع كل من الثانى «إسلام.ع»، والثالث «مصطفى.أ» والذين تربطهم علاقة صداقة، على الانتقام منه بقتله، وأعدوا لذلك سلاحًا أبيض «مطواة».