شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس النواب: لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه «لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية»، مشيرًا إلى أن «اللي بيروح السجن ده التحقيق خلص معاه يبقى هيتعذب ليه؟!».
أضاف «مروان»، خلال لقائه مع قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «حتى بمعلوماتي الشخصية لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، وهناك سجين قال لي: المعاملة طيبة للغاية».
وأشار إلى أن السؤول الواجب طرحه هو: «من يشتكي من أوضاع المساجين في مصر؟»، مضيفًا: «المنظمات إياها، هي اللي بتقعد تدّعي بقصد تشويه الصورة، لكن تعالى اسأل المسجون نفسه».
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اعتمد 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو 5 موضوعات رئيسية.
ولم يبد وفد مصر الرسمي ثمة ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة، وأقر أمام المجلس بأنه يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأن، وستبدي الحكومة رأيها في موعد غايته فبراير المقبل.
وقدم الوفد المصري تقريره، 13 نوفمبر الماضي، وانتقدت 39 دولة الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول وعددها 97 دولة عن تقديرها لجهود الحكومة، وطالبتها بمزيد من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
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