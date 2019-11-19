شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس النواب: أوضاع حقوق الإنسان في مصر «مطمئنة جدًا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن موضوع حقوق الإنسان أصبح موضوع الساعة في كل دول العالم، مؤكدًا أن أوضاع حقوق الإنسان «مطمئن جدًا».

أضاف «مروان»، خلال لقائه مع قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «هناك إنجازات كبيرة للغاية تحققت على أرض الواقع في كل مجالات حقوق الإنسان رغم الظروف التي تمر بها البلاد».

تابع: «استطعنا تحقيق طفرات كبيرة في خلال 5 سنوات في هذا المجال، والتقرير المصري الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان جسد صورة واقعية عما تم إنجازه بالفعل، وليس ما يتم التخطيط له».

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وأشار إلى التقرير المصري لم يواجه أي اعتراضات، معقبًا: «لم تطعن أي جهة في مصداقية التقرير، وهذه نقطة إيجابية في صالحنا (..) البعض اختزل حقوق الإنسان في الحقوق السياسية، ونسي أن هناك حقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية».

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اعتمد 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو 5 موضوعات رئيسية.

ولم يبد وفد مصر الرسمي ثمة ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة، وأقر أمام المجلس بأنه يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأن، وستبدي الحكومة رأيها في موعد غايته فبراير المقبل.

وقدم الوفد المصري تقريره، 13 نوفمبر الماضي، وانتقدت 39 دولة الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول وعددها 97 دولة عن تقديرها لجهود الحكومة، وطالبتها بمزيد من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.