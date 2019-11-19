شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إنشاء 7 وحدات طب أسرة جديدة.. وافتتاح تطوير 3 مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن شهر نوفمبر الجارى سيشهد افتتاح عدد من المنشآت الصحية، حيث سيتم افتتاح مستشفى بلطيم المركزى بتكلفة 635 مليون جنيه، وقسم العناية المركزة بمستشفى فوه المركزى، وإضافة 13 سرير بتكلفة 500 ألف جنيه، وتطوير قسم العناية بمستشفى مطوبس المركزي، وإضافة 19 سريراً، وماكينة غسيل كلوى، ووحدة معالجة مياه متنقلة بتكلفة 2 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مدرسة تمريض مطوبس بتكلفة 700 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم وضع حجر الأساس لـ 7 وحدات طب أسرة بمركزى كفر الشيخ والحامول، وهم وحدة طب أسرة بالحمراوى، ووحدة طب أسرة بمتبول، ووحدة طب أسرة بإسحاقه، وحدة طب أسرة بالروضه، ووحدة طب أسرة بالخادمية، ووحدة طب الأسرة بالشمارقة، وحدة طب أسيرة بغرب تيرة.