شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون جنيه حجم تعاملات متهمى الاتجار بالنقد الأجنبى فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت النيابة العامة مع 3 عاملين بمجال الاتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون، والذين تم ضبطهم فى مدينة نصر، وتبين من خلال التحقيقات أن حجم تعاملات المتهمين المالية بلغ 25 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل، قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 25 مليون جنيه.