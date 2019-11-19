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25 مليون جنيه حجم تعاملات متهمى الاتجار بالنقد الأجنبى فى مدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت النيابة العامة مع 3 عاملين بمجال الاتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج،  بالمخالفة للقانون، والذين تم ضبطهم فى مدينة نصر، وتبين من خلال التحقيقات أن حجم تعاملات المتهمين المالية بلغ 25 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل، قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 25 مليون جنيه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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