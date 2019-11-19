شكرا لقرائتكم خبر عن والد «طفلي السلم» يهاجم زوجته: «سابت عيالها 3 مرات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شادي الأمير، والد الطفلين الشهيرين بـ«طفلي السلم» في الغربية، إنه يرغب في أن تتنازل والدة الطفلين أمام المحكمة رسميًا عن حضانتهما، مضيفًا: «كل ما آجي أخدهم منها تقعد ساعة وتعمل محضر خطف في الشرطة إني خاطف عيالي، ومعايا المحاضر بكده، ولما أروح لأي جهة حكومية يقولوا لي لازم تاخد حكم قضائي بضم الأطفال».

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أضاف «الأمير»، في مداخلة مع برنامج «الحكاية»، على قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «أنا سايب الغربية من سنتين وقاعد في الإسكندرية مع مراتي التانية، الطفلين ولادي وإحنا لسه متزوجين، ومش أول مرة تسيب عيالها بالطريقة دي، دي تالت مرة، أول مرة عملت نفس السيناريو ده بالضبط، والجيران اتصلوا عليا قالوا لي مراتك سابت الأطفال على السلم، ولما روحت أخذتهم عملت لي محضر خطف».

تابع: «مراتي السبب في كل ده، أنا لما جيت أسلم لها الأولاد عملت محضر تسليم أطفال، معداش شهر ولاقيتها سابتهم عند بتاع الفاكهة وقالت له أبوهم هييجي ياخدهم، رغم أني من محافظة تانية، رفعت ضم حضانة، قالوا لي لا يجوز عشان أمها موجودة، عملت محضر إثبات حالة. وأنا بقول لها: إديني عيالي وروحي لحالك، انجدوني منها».