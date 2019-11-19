شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتحفظ على والدة «طفلي السلم» في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أول طنطا التحفظ على «سها. ا. ع»، 40 سنة، ربة منزل، والدة الطفلين «شادي»، 4 سنوات، و«يزن» 3 شهور، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«طفلي السلم».

كانت النيابة استدعت الأم، ووجهت إليها تهمتي «الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع»، وقررت استخراج شهادة ميلاد للأخير، وإعطائه التطعيمات.

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وجاء في أقوال الأم أمام النيابة أن زوجها «لا يوفر نفقات الطفلين، وترك المنزل ويقيم في الإسكندرية، وأنها تقدمت ضده ببلاغ يثبت حالة الولادة، وطالبت إثبات الطفل إلى والده المطرب، ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، فكانت ترفض بدورها».

كانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا استقبلت الطفلين لرعايتهما، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصال زوجها المطرب عنها، وسفره في الإسكندرية.

وبدأت الواقعة بإخطار اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، من مأمور قسم ثان طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثر عليهما ملقيان أمام منزل أحد الجيران.

وبينت التحريات أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى «ش. ا»، وأم تدعى «س. ا. ع»، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وأن الزوج تهرب من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب.