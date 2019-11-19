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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

 

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 18 26

 

شبين الكوم 18 25

 

طنطا 18 25

 

دمنهور 18 25

 

الإسكندرية 18 25

 

بلطيم 19 25

 

مطروح 15 25

 

السلوم 16 25

 

سيوة 13 26

 

بورسعيد 20 24

 

دمياط 21 24

 

الزقازيق 19 26

 

الاسماعيلية 17 26

 

السويس 18 26

 

العريش 17 23

 

رفح 15 23

 

رأس سدر 17 27   

 

نخل 08 23

 

نويبع 21 25

 

طابا 19 24

 

كاترين 09 19

 

الطور 18 25

 

شرم الشيخ 22 28

 

الغردقة 20 27

 

مرسى علم 21 28

 

الفيوم 18 28

 

بنى سويف 18 28

 

المنيا 14 28

 

أسيوط 14 28

 

سوهاج 16 28

 

قنا 16 29

 

الأقصر 17 29

 

أسوان 18 30

 

أبوسمبل 17 29     

 

الوادى الجديد 17 28

 

شلاتين 20 28

 

ابو رماد 20 28     

 

حلايب 21 26

 

رأس حدربة 21 26

 

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 23 30

 

المدينة 14 25        

 

الرياض 21 20

 

المنامة 20 25

 

أبوظبى 23 31

 

الدوحة 20 27

 

الكويت 10 22

 

دمشق 01 16

 

بيروت 17 23

 

عمان 04 16

 

القدس 08 17

 

غزة 12 24            

 

بغداد 08 22

 

مسقط 23 28         

 

صنعاء 09 24

 

الخرطوم 20 35

 

طرابلس 12 21     

 

تونس 08 18

 

الجزائر 07 14

 

الرباط 08 17

 

نواكشوط 20 29

 

 

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة -01 17

 

اسطنبول 11 22

 

اسلام اباد 11 23

 

نيودلهى 12 27

 

جاكرتا 24 33

 

بكين -06 07

 

كوالالمبور 24 31  

 

طوكيو 09 21

 

أثينا 16 22

 

روما 09 16

 

باريس 01 07        

 

مدريد 01 10

 

برلين 02 10

 

لندن 04 07

 

مونتريال -03 01

 

موسكو 02 06

 

نيويورك 04 09

 

واشنطن 05 11

 

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كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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