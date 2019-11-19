حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/11/2019 فى مصر والدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حالة الطقس اليوم فى مصر
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية .
الطقس فى الأردن
نهاراً
تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية.
وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة.
وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال تزيد من الإحساس بالبرودة وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
ليلاً
تسود أجواء باردة الى شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية الشرقية والجنوبية.
وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح
الطقس فى فلسطين
لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية باردة نسبياً، وتكون الأجواء جافة بشكل واضح مع تواجد للسحب العالية في السماء في النصف الأول من النهار، وتكون الرياح شرقية وتكون نشطة أحياناً ومثيرة للغبار في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق ،
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