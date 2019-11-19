شكرا لقرائتكم خبر عن فى 7 خطوات.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعب العمل من أهم المسوغات في الوظائف، حيث يكون من الأوراق المطلوبة للتعيين فى أى من المؤسسات العامة أو الخاصة، فيما يبحث العديد من الخريجين وحملة المؤهلات عن طريقة والأوراق المطلوبة استخراج كعب العمل، ويقدم الخليج 365 التفاصيل الخاصة باستخراج كعب العمل تيسيراً على المواطنين.

-يتم إحضار كعب العمل من مكتب العمل التابع لك.

-يجب التأكد من الحصول على أصل شهادة المؤهل الدراسى، والذي يمكن إحضاره من الجامعة التي تم التخرج منها.

-يستلزم إحضار صورة من الرقم القومى الخاص بك.

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-إحضار الرقم التأمينى الخاص بك، يمكنك الاتصال على 16217 لمعرفة ذلك الرقم، وبعد ذلك، يمكن الذهاب إلى الموقع الإلكترونى لمعرفة مكتب التأمين الذي ستذهب إليه.

-يجب إحضار أصل شهادة الميلاد كمبيوتر من السجل المدني التابع لك، ثم الذهاب بها إلى مكتب التأمين للحصول على الرقم التأميني.

-بالنسبة للذكور، يجب إحضار صورة من موقف التجنيد.

-بعد التأكد من الحصول على جميع تلك الأوراق، يمكنك الذهاب إلى مكتب العمل التابع لك للحصول على كعب العمل وتقديمه للمؤسسة التي تعمل بها، ليتم حفظه مع باقي الأوراق الخاصة بك في ملف العاملين بتلك المؤسسة.