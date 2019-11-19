شكرا لقرائتكم خبر عن "بشرة خير".. 65 % نسبة الإشغال السياحى للفنادق العائمة بالنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن نسب الإشغال السياحى للفنادق العائمة ارتفعت لنحو 65%، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى ذروتها فى منتصف الموسم السياحى.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأفواج السياحية تأتى إلى أسوان من شتى بقاع العالم "برا وبحرا وجوا" - على حد وصفه - لافتا إلى أن أسوان تستقبل الوفود السياحية عبر رحلات طيران شارتر وعن طريق الرحلات البرية بين أسوان والأقصر والبحر الأحمر، علاوة على استقبال الزوار الأجانب على متن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان.

وأشار إلى أن أسوان تتمتع بطقس مميز شتاء، ومناظر طبيعية خلابة، بجانب تميزها بوجود المعالم الأثرية والسياحية، مؤكدا أن الموسم السياحى الحالى يشهد تدفقات كبيرة زادت عن المواسم السابقة .