شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" عن واقعة "كيس فول دمياط": القانون يحظر البيع بحد أدنى للكمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة 18 من قانون حماية المستهلك يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات علي شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

جاء ذلك تعلق حول شكوى أحد المواطنين لمباحث التموين بدمياط ضد مطعم فول وفلافل شهير بشارع نافع بمدينة دمياط، وذلك لامتناعه عن بيع فول لأحد المواطنين لا يمتلك سوى ثلاث جنيهات، ورفض الكاشير طلب المواطن وشدد على أن اقل كيس فول بخمسة جنيهات.

وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن من يشترط بيع كمية معينة من السلع، كما حدث فى واقعة بيع الفول بأحد المحلات التجارية بدمياط يُعد مخالف للقانون، ويتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

وكانت مباحث التموين بدمياط، قد انتقلت إلى المحل التجارى للتأكد من صحة شكوى المواطن، وتبين لهم أن المطعم بدون ترخيص، فضلا عن استخدام إسطوانات غاز تجارية الممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى، كما تم ضبط زبدة وجبن ابيض بدون علامات تجارية وحررمحضررقم9167 لسنة 2019 جنح قسم شرطة أول دمياط بالمخالفات وإمتناع عن البيع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.