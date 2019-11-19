شكرا لقرائتكم خبر عن حجز زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير فى واقعة ترك طفليها على السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الأم قد توجهت للنيابة بعد طلبها لسماع أقوالها فى المحضر الذي حررته جارتها فى واقعة ترك الطفلين على السلم فى البرد ورفضها استلامهما بحجة أن والدهما المطرب الشعبي سيحضر لاستلامهما، لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما، وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا، والتحفظ علي الأم وعرضها صباح باكر الثلاثاء لحين ورود تحريات مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية.



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