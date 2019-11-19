شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تعتبر مستوطنات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

جاء ذلك رداً على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين.

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كان وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو قال، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لا يعارض القانون الدولى، وتابع:" بعد دراسة واعية لكافة الجوانب الرئيس ترامب يقول أن بناء المستوطنات فى الضفة الغربية لا يعتبر مخالفاً للجوانب المختلفة ولا يعتبر مخالفاً للقانون الدولى".