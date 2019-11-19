مفتي الجمهورية ينعى الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب المفتى عن خالص تعازيه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته و أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
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