محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
اتخذ مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة في كيان واحد تحت رئاسة أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي.
وتجري حاليًا عمليات الدمج للإدارات ووضع خطة زمنية لتصفية بعضها ونقل الموظفين فيها إلى أماكن أخرى منها الشئون القانونية بقطاع الأمانة حيث سيتم توزيعهم على القطاعات التي تعاني نقص في أعداد المحامين وفي مقدمتها الشئون القانونية في رئاسة الهيئة.
وسيتم تنفيذ القرار خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيصب كامل الإيرادات الخاصة بقطاع الأمانة التامة في خزينة الاقتصادي خاصة ما يتم تحصيله من الكافيتريات والجراح وغيرها من الموارد.
كانت هذه تفاصيل خبر ضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة بـ"الوطنية للإعلام" في كيان واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.