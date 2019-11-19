محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بنقل حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام ليتولى رئاسة شبكة القرآن الكريم رسمياً خلال الفترة القادمة. كما شملت القرارات اختيار أبوالعلا حبيب، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية ليتولى رئاسة شبكة البرنامج العام خلفًا لمدني ضمن حركة تغييرات طلبها رئيس الإذاعة محمد نوار من رئيس الهيئة حسين زين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مدني رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم.. وأبو العلا حبيب للبرنامج العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.