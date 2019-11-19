عروض الصوت والضوء لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، منح التصريح مجانًا للمصريين والعرب والأجانب من ذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة لحضور العروض باللغات العربية والأجنبية بمناطقها الخمس (اﻷهرامات - معبد أبو سمبل -الكرنك-فيلة-إفو) وكبار السن والمحاربين القدماء من المصريين لحضور العروض باللغة العربية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الدائم برعاية ودعم ذوي الاحتياجات وكبار السن ودمجهم في المجتمع وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لما لهم من حقوق وعلينا تحقيقها.

كما يتم منح طلاب المدارس والمدرسين وطلبة المعاهد والجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس تخفيضات تصل إلى 50% على العروض باللغة العربية.

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من جانبه، أعلن محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، تعديل لوائح الشركة لأول مرة في تاريخ الصوت والضوء بخصوص دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمحاربين القدماء مجانا لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية في أي وقت حيث كان يتم دعوتهم من قبل خلال فتره أو مناسبة معينة.

وأضاف عبد العزيز، أن عليهم دور كبير في نشر الثقافة والحضارة المصرية القديمة وخصوصا لهذه الفئات فعلي كل مؤسسات الدولة دعم هذه الفئة ودمجهم في المجتمع.

يذكر أنه الصوت والضوء يقوم دائمًا بدعم ذوى الاحتباجات الخاصة وكبار السن، حيث تم توفير كراسٍ متحركة مجانية لمن يحتاجها من رواد عروض الصوت والضوء ليتمكنوا من التحرك أثناء العرض بسهولة دون أي عوائق كما أضاءت الأهرامات كمساهمة في دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الحد من أوجه عدم المساواة.