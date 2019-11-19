قرار جديد بمد خدمة رئيسة الهندسية الإذاعية بـ"الوطنية للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بالتجديد لميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في منصبها لمدة شهرين.
وكانت المهندسة ميرفت قد وصلت لسن التقاعد القانوني "المعاش" إلا أن زين تحدث إليها، مطالبًا باستمرارها في منصبها لتسيير العمل بالقطاع وأصدر قرارا بالمد لها شهرين.
تجدر الإشارة إلى أن ميرفت حسن شهدت فترة توليها قطاع الهندسة الإذاعية العمل على تطوير الاستديوهات وصيانتها، وكذلك الانتهاء من مشروع البث الرقمي الأرضي وإطلاق محطة تايم سبورتس.
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