أخبار مصر | رئيس ميناء الإسكندرية: "تلقينا 12 عرضا لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ميناء الإسكندرية: "تلقينا 12 عرضا لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الربان بحري طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انهم تلقوا 12 عرضا من جهات مختلفة بهدف ادارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بالميناء، كما تم بناء على بروتوكول تعاون واتفاق بين محافظة الاسكندرية ومحافظ بلدية قبرص، جذب خط ملاحي جديد لمحطة الركاب.

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، أن العروض من جنسيات مختلفة منها عرض سعودي، ومكتب استشاري يوناني، وكذلك عرض قبرصي وعدد من العروض من شركات مصرية.

وأوضح انهم يقوموا بعقد اجتماعات منفردة مع كل شركة لمعرفة افكارهم في الإدارة، ومدى توافر اشتراطات الهيئة في هذه العروض ولضمان حسن عمل واستغلال المحطة حتى لا يتسبب سوء إدارتها في تعطيل أو تأجيل الرحلات.

Advertisements

هذا وتم إقامة محطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية على مساحة 8725 متر مربع وتحتوى على 107 محل بمساحات – 5 مطعم – 3 كافتريا.

كما تتكون المحطة من ثلاثة أجزاء رئيسية (A&B&C) حيث ان الجزءA خاص برجال الأعمال والشخصيات الهامة والمكاتب المختلفة بمساحة 2660 متر مربع.