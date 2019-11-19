أخبار مصر | مدير "تعليم جنوب الجيزة": مدارسنا بخير وأحلنا واقعة تزوير تأشيرة الوزير للنيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "تعليم جنوب الجيزة": مدارسنا بخير وأحلنا واقعة تزوير تأشيرة الوزير للنيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

معروف بالجدية فى عمله لا يقبل بالمخالفات ولا يتهاون مع المقصرين، كان له تاريخ كبير فى إدارة مدرسة السعيدية بالجيزة وخلال الشهور الماضية تولى منصب مدير إدارة تعليم جنوب الجيزة هو "ناصر شعبان"، الذى تحدث لـ"الخليج 365" عن مدارس جنوب الجيزة وسبب الإقبال عليها.

فى البداية قال إن إدارة جنوب الجيزة التعليمية كانت مستعدة جيدًا للعام الدراسي الجارى من حيث جميع المراحل وجميع أنواع المدارس، وأشار ناصر شعبان إلى أن الادارة قد قامت بحصر العجز والزيادة فى المدارس تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بالاضافة إلى عمل كشوفات خاصة بالكثافات لمعالجتها، وأيضًا النظر الى المشكلات التى تواجه مدارس الادارة مثل التحويلات والتنسيق وتوفير مقاعد والعمل على إيجاد حلول جيدة للتخلص من هذه المشكلات، وأنه تم توافر مقاعد لتقليل الكثافة عن طريق مؤسسات المجتمع المدنى قائًلا :" مينفعش يبقي عندنا طالب مالوش مقعد".

وأكد أن منذ توليه المنصب وهو يرفع شعار "الالتزام والإنضباط"، قائًلا: "الإدارة عاملة نظام متابعة من خلال المتابعين وقيادات الإدارة والمتابعة رصد للسلبيات وحلها والقضاء عليها، قدرنا حتى الآن نكون فى عام دراسي جيد ومستقر دون مشكلات".

وعن المساعدات والمشاركة المجتمعية من أولياء الأمور، قال ناصر شعبان: "مفيش مدرسة بتاخد فلوس فى إيديها واللى عاملوا كدة إتحاسبو .. ولى الأمر لو لقي حاجة ناقصة فى المدرسة هو بيجيبها".

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وأشار ناصر شعبان إلى أنه تم تم إحالة 5 مديرين فى الادارة للنيابة بسبب أنهم أخذوا مبالغ مالية تصل لـ 500 و600 جنيهًا من أولياء الأمور ولكن هذا العدد من بين 78 مدير مدرسة، موضحا أن من يفعل ذلك يتم إحالته للتحقيق بالشئون القانونية وإستبعاده من مكانه.

وكشف ناصر شعبان عن مفاجآت فى تأشيرات "فوق الكثافة" لوزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن تأشيرة الوزير يتم الأخذ بها وفقًا لنسبة الـ10 %، مشيرًا إلى أن البعض كان يستغل ذلك ويزورها وأن تأشيرات الوزير تعد "سبوبة" لأشخاص من خارج التربية والتعليم، قائًلا :"أكتشفنا تأشيرات مزورة مسحوبة إسكنر ورجعناها الوزارة تانى وتم القبض على شخص يقوم بتزويرها بمقابل من 2000 إلى 3000 جنيهًا.. ولكننا نعرف جيدًا الفرق بين المزور والأصلى".

وقال ناصر شعبان إن المعلمين يستجيبوا للنظام الجديد داخل المدارس، مؤكدًا أنه يتابع الشرح بنفسه داخل الفصول من خلال جولات ميدانية، متابعا: "النظام الجديد بيحبب الطالب فى المدرسة وإنتهى عصر أكتب الجملة 20 مرة".

وأشار إلى أن كثير من أولياء الامور يقبلون على مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية بسبب أنه يوجد بداخلها شرح وأنشطة ومتابعة جيدة وعلى رأس المدارس مدارس "النهضة، صلاح سالم، أبو بكر، أمير الشعراء، السعيدية" وغيرهم من المدارس.