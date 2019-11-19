أخبار مصر | عاجل.. السيسي يقدم العزاء والمواساة لرئيس الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يقدم العزاء والمواساة لرئيس الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص العزاء والمواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم أيضا بخالص العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان، سائلًا الله العليّ القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.