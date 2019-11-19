شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل باليوم العالمي للطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الشباب والرياضة المهرجان العالمى للطفولة (من سن 12 وحتى 17 عاماً) فى الفترة من 20 وحتى 25 نوفمبر الجارى، بمشاركة 15 دولة تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمى، والذى أقرته فى شهر نوفمبر من كل عام. وتتضمن قائمة الدول المشاركة: بولندا، رومانيا والمكسيك، سيريلانكا، إندونيسيا والأردن وباكستان وإيطاليا وتونس، وفلسطين، والصين، والمغرب، وسوريا، وأوكرانيا، وفرنسا، وبنجلاديش، والهند، والسودان بجانب مصر، الدولة المضيفة للمهرجان، بهدف إعادة الحياة لهم بعدما فقدوا الاهتمام إعلاميا وثقافيا.

ويتضمن حفل الافتتاح، الذى يقام على مسرح وزارة الشباب، ويحضره الدكتور أشرف صبحى، عروضًا فنية من الدول المشاركة تعبر عن ثقافة كل بلد، لتحمل رسالة سلام ومحبة من أطفال العالم إلى شعوبها، فضلًا عن تقديم عروض فنيه وفلكلور ومواهب فنية.