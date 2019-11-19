شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج» تعلن عن مسابقة لتصميم ميداني «أخميم» و«الشبان المسلمين» (الشروط والجوائز) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة لإعداد تصميمين فنيين لتطوير ميداني مدخل مدينة أخميم، والشبان المسلين في شرق مدينة سوهاج، بجائزة مالية إجمالية قدرها 50 ألف جنيها لكل عمل فني.

Advertisements

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المسابقة تهدف إلى تقديم شكل جديد للميادين التراثية بالمحافظة، عبر اختيار أفضل تصميم يليق بهويتها، لافتة إلى استهداف الفنانين والمصممين والمعماريين الشباب المبتدئين والناشئين، فضلا عن ذوي الخبرة من خلال توفير فرصة لتنفيذ تصميماتهم، حيث سيتم تطبيق التصميمات المختارة وتنفيذها على أرض الواقع.

وذكرت المهندسة عبير الطيب، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، أنه من بين شروط المسابقة أن يراعى في التصميم التجديد والأصالة، وإستحضار الروح المصرية، على أن يكون في التصميم إبتكار وإبداع، مع مراعاة التناسب بين التصميم والموقع والبيئة الطبيعية المقترحة للتنفيذ، ومراعاة الأنشطة والفعاليات التي يمكن إستيعابها واحتضانها في الموقع المقترح للمشروع، فضلاً عن وصول فكرة العمل الفني إلى جميع الأعمار وفئات المجتمع، بالإضافة إلى سهولة وقابلية التنفيذ، لافتة إلى أنه من أهم الشروط أن يتعهد الفنان أو المعماري أو المصمم بأصالة الفكرة المقترحة، وأنه يمتلك جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر للفكرة المقترحة، حيث سيتم النظر في التصميمات المرشحة للفوز ليس فقط من الناحية المعمارية بل أيضًا من ناحية قابلية تنفيذ التصميم، حسب قيود التكلفة والتوقيت والسلامة، مع إعتبار جميع القرارات المتخذة نهائية غير قابلة للتعقيب أو التظلم، حيث أنها رؤية فنية وارد الإختلاف أو الإتفاق عليها.

وأكدت «الطيب»، على ضرورة أن تتضمن متطلبات التصميم مقايسة تقديرية للأعمال، تشمل تكلفة العمل الفني والموقع العام، لافتة إلى أنه يمكن تقديم أكثر من تصميم للمتسابق الواحد على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة تصميمات، ويتم تسليم متطلبات التصميم إلى وحدة التنسيق الحضاري بديوان عام محافظة سوهاج في مظاريف مغلقة في موعد غايته 15 ديسمبر المقبل كآخر موعد لتسليم التصميمات.