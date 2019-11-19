شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان يوجه الشكر للسيسي: «جهودك ظهرت خلال عرض ملف حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اللجنة المصرية التي عملت على ملف حقوق الإنسان، جمعت جهود الدولة والمؤسسات وعرضتها على دول تجمعها بمصر شبكة علاقات دولية.

وتابع مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «استفدنا من شبكة العلاقات الدولية، خلال عرضنا جهود مصر بملف حقوق الإنسان».

ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بقوله جهودك ظهرت».