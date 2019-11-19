شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يكرم عددًا من أبناء سيناء المشاركين في حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت لجنة حزب الوفد في شمال سيناء احتفالا لتكريم عدد من أبناء سيناء المشاركين في نصر أكتوبر وما قبله من حروب على أرض سيناء، حيث تم تكريمهم ومنحهم شهادات تقدير، كما تم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر على أرض سيناء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وكل من سالت دماؤهم على رمال سيناء دفاعا عنها ولتحريرها، وتقديرا لجهودهم المبذولة لخدمة الوطن .

في البداية، أكد رمضان خليل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في شمال سيناء على تكاتف رجال القوات المسلحة والشرطة مع أهالي سيناء من أجل طرد المحتل وتحرير سيناء، وأن أهالي سيناء تضامنوا مع قواتهم المسلحة من أجل حماية الوطن .

ومن جانبه أعلن حمدان الخليلي نائب رئيس اللجنة أن تاريخ سيناء مليىء بالرموز الذين ضحوا من أجل الوطن وتميزوا وحققوا نجاحات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال لتكريم بعض الرموز ممن شاركوا مع قواتنا المسلحة في تحقيق النصر الكبير في أكتوبر 1973، وسيعقبه احتفال آخر لتكريم عدد آخر من رموز العسكريين السابقين والمدنيين ومجاهدي سيناء الذين كان لهم دورا كبيرا في تحقيق النصر .

وأكد المهندس عماد البلك عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن دور أهالى سيناء كان فاعلا في تحقيق نصر أكتوبر بالتعاون مع قواتنا المسلحة بدءا من هزيمة العرب في 1967 مرورا بحرب الاستنزاف حتى تحقق النصر في 1973، مشيرا إلى أن فيلم الممر لم يوضح سوى دور بسيط لبعض أهالي سيناء، في حين أن سيناء بها الكثير من الرموز الوطنية التي ساهمت بفاعلية مع قواتنا المسلحة منذ 1967 بتكوين منظمة سيناء العربية ومجاهدي سيناء اللتان ضمتا أكثر من 1000 فردا من أهالى سيناء وكانوا عونا للقوات المسلحة بنقل المعلومات ورصد خطوات العدو والقيام بعمليات فدائية .

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وأشار إلى استمرار دور أهالى سيناء الوطنى في مقاومة الاحتلال حتى تم تحرير سيناء، ولا يزال دورهم مستمرا حتى الآن في دعم قوات الجيش والشرطة في مكافحة الارهاب .

ومن جانبهم.. استعرض المكرمون من المشاركين في الحروب السابقة بعضا من أعمالهم البطولية في مقاومة الاحتلال، وحرصهم على بذل أرواحهم في سبيل الوطن وتحرير أرض سيناء .

وقد تم تكريم عدد من المشاركين في حروب 1967 والاستنزاف حتى حرب أكتوبر 1973، وشمل التكريم كل من :

مقدم سابق: رضوان لطفى عبيد، رائد سابق: فؤاد فايق عطية محسن، رائد سابق: على حسن نجيلة، رائد سابق: فاروق محمود ابراهيم طيور، نقيب سابق: نادى سليمان الطويل، نقيب سابق: أمين سالم مصطفى عبيد، نقيب سابق: راتب ابراهيم سالم، نقيب سابق: محمد جمعة بكير، نقيب سابق: محمود عبدالعزيز سعد، مساعد أول سابق: مسعد صالح عروج، مساعد أول سابق: سويلم سليمان محمد نجيلة، مساعد أول سابق: محمد عبدالهادى حجلازى، مساعد أول سابق: سالم فايق عطية محسن، ومساعد أول سابق: حمدى محسن الفالوجى .

حضر الاحتفال والتكريم كل من: ابراهيم النجار نائب رئيس لجنة حزب الوفد، أشرف عبداللطيف سكرتير اللجنة، خليل الخليلى أمين الصندوق، أعضاء اللجنة العامة وشباب الحزب بالمحافظة.. إلى جانب المكرمين وأسرهم وعدد من الشعراء والأدباء والنشطاء وعدد من المواطنين والمهتمين بالشأن العام .